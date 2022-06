Cagliari | il Torino fa sul serio per Joao Pedro | c’è distanza tra le parti

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato: ilnon molla, ma ci sarebbe una grossatra leper il prezzo del cartellino Ilvuole rifarsi il look in vista della prossima stagione e soprattutto dovrà sistemare il reparto offensivo che sarà orfano di Andrea Belotti in procinto di lasciare i granata alla naturale scadenza del contratto. Come riporta Tuttosport, il nome in cima alla lista dei granata è sempre quello dell’attaccante e capitano del. Le due società hanno avuto dei contatti per l’italo-brasiliano ma al momento rimane latra richiesta e offerta. Ilchiede non meno di 15 milioni di euro mentre il ...

ASCOLTA Calciomercato: il Torino non molla Joao Pedro, ma ci sarebbe una grossa distanza tra le parti per il prezzo del cartellino Il Torino vuole rifarsi il look in vista della prossima stagione e soprattutto... Ha parlato con Vagnati o Cairo E' già in corso una trattativa "Ho sentito il Torino e come ho detto c'è interesse, ma il calciomercato non è ancora iniziato e c'è tempo per le trattative". Il Torino si sta ormai rassegnando alla perdita di Andrea Belotti. Il club aspettava una risposta all'offerta di rinnovo che non è ancora arrivata da parte dell'attaccante e filtra una certa irritazio ...