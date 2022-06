Advertising

sportli26181512 : Bologna, UFFICIALE: rinnovo per un difensore: Giorno di una nuova firma in casa Bologna. E' arrivata la firma di De… - STnews365 : Bologna, Lorenzo De Silvestri ha rinnovato con i rossoblù fino al 30 giugno 2023. Con una nota sul proprio sito uff… - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE- #Bologna, #DeSilvestri ha rinnovato ?? Il comunicato dei rossoblù #LBDV #LeBombeDiVlad #News - flamanc24 : RT @DiMarzio: #DeSilvestri e il #Bologna proseguono insieme - DiMarzio : #DeSilvestri e il #Bologna proseguono insieme -

Il cartellonedel Comune si inaugura con un appuntamento molto atteso dalle famiglie, il ritorno di Green Mosquito , la rassegna di cinema per grandi e piccini, che diffonde un messaggio di ......in Italia bambino di 13 mesi ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore didopo ...gli inquirenti sarebbe stata lei ad aver gettato il bambino dall'alta a te ti ha dettola ...De Silvestri ha ufficialmente rinnovato con il Bologna per un’altra stagione: era in scadenza a giugno 2022 De Silvestri ha ufficialmente rinnovato con il Bologna per un’altra stagione: era in ...Il Bologna ha chiuso ufficialmente l'era Riccardo Bigon e ha aperto quella di Giovanni Sartori. Una notizia che ha anche un risalto nazionale, arriva il dirigente che ha portato Chievo e Atalanta in E ...