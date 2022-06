Basket, Gallinari: “Sacchetti via dalla Nazionale? Non me l’aspettavo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Non me l’aspettavo, non sapevo quale fosse la situazione con la Federazione e l’ho scoperto all’ultimo anche io. Ma noi giocatori dobbiamo fare i giocatori, quello che possiamo controllare è quello che facciamo in campo, è il nostro lavoro, poi le scelte sull’allenatore non le facciamo noi”. Così Danilo Gallinari commenta a Sky il divorzio fra la Nazionale e il CT Meo Sacchetti a pochi mesi dall’Europeo dove l’Italia giocherà il suo girone al Forum di Milano. “Bisogna sempre sognare in grande ma al contempo fare passo per passo. Tutto può succedere, ogni gara è a sè ma giocare in casa deve essere un vantaggio. L’obiettivo iniziale è passare la prima fase e poi vedremo”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Non me, non sapevo quale fosse la situazione con la Federazione e l’ho scoperto all’ultimo anche io. Ma noi giocatori dobbiamo fare i giocatori, quello che possiamo controllare è quello che facciamo in campo, è il nostro lavoro, poi le scelte sull’allenatore non le facciamo noi”. Così Danilocommenta a Sky il divorzio fra lae il CT Meoa pochi mesi dall’Europeo dove l’Italia giocherà il suo girone al Forum di Milano. “Bisogna sempre sognare in grande ma al contempo fare passo per passo. Tutto può succedere, ogni gara è a sè ma giocare in casa deve essere un vantaggio. L’obiettivo iniziale è passare la prima fase e poi vedremo”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Gallinari: '#Sacchetti via dalla Nazionale? Non me l'aspettavo' - sportal_it : Danilo Gallinari tra futuro da allenatore e la fine dell'era Sacchetti - DavideFuma : Da domani a sabato 4 giugno a Milano si terrà la 19a edizione del Basketball Without Borders coi migliori talenti e… - leggoit : Gallinari: «Il mio presente è in Nba ma chiudo la carriera a Milano» - infoitsport : Basket: Nazionale. Gallinari 'Disponibile, spero far parte del gruppo' -