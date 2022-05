Tangenti su protesi dentali e apparecchi per bambini dagli anni ' 90 a oggi | 5 arresti in Asst

Pubblicità

Presunte tangenti su contratti per la fornitura di protesi dentali e apparecchi per bambini. Per questo il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf ha arrestato due medici odontoiatri delle Asst di Milano e Lodi. La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip nei confronti di 5 persone indagate per associazione a delinquere.