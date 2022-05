Stranger Things 4: l'omaggio a Nightmare - Dal profondo nella notte nell'episodio di Robert Englund (Di martedì 31 maggio 2022) Tra gli omaggi contenuti nella mostruosa creatura di Vecna Nightmare - Dal profondo della notte, Hellraiser e la miniserie It. La scelta di Stranger TThings 4 di omaggiare il cult horror Nightmare - Dal profondo della notte nell'episodio di Robert Englund ha radici molto lontane. Ben prima che uno dei suoi creatori, Matt Duffer, vedesse il film del 1984 capostipite di un fortunato franchise la sua babysitter in Nord Carolina gli aveva raccontato la leggenda del mostro con l'artiglio al posto della mano Freddy Krueger che invadeva i sogni dei ragazzini. All'epoca Duffer aveva solo tre anni. "Ancora oggi mi chiedo 'Aspetta, perché me lo stava dicendo?'" ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Tra gli omaggi contenutimostruosa creatura di Vecna- Daldella, Hellraiser e la miniserie It. La scelta di4 di omaggiare il cult horror- Daldelladiha radici molto lontane. Ben prima che uno dei suoi creatori, Matt Duffer, vedesse il film del 1984 capostipite di un fortunato franchise la sua babysitter in Nord Carolina gli aveva raccontato la leggenda del mostro con l'artiglio al posto della mano Freddy Krueger che invadeva i sogni dei ragazzini. All'epoca Duffer aveva solo tre anni. "Ancora oggi mi chiedo 'Aspetta, perché me lo stava dicendo?'" ...

Pubblicità

NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - tinywallfl0werr : Non so se provare a studiare adesso e tenermi il finale di Stranger Things per stasera o se guardarlo adesso perchè tanto non penso ad altro - carrotsocks : comunque louis e harry hanno visto stranger things insieme chissà se sono riusciti a vedere la 4 -