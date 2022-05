Le neuroscienze non sono innocenti (Di martedì 31 maggio 2022) “” avvisa il filosofo Riccardo Manzotti in “Leviatano sanitario e crisi del diritto”, volume collettivo a cura di Carlo Lottieri (Giometti & Antonello). Non è una lettura amena e come potrebbe. “Lo sviluppo della medicina e in particolare delle neuroscienze, unito con il declino di visioni metafisiche classiche, ha posto in discussione la natura dell’esistenza umana, di fatto riducendola alla corporeità”. Manzotti, professore alla Iulm, studioso della coscienza e dell’intelligenza artificiale, continua: “L’identità tra persona e corpo è politicamente pericolosissima perché espropria gli individui del diritto di autodeterminarsi. Se noi siamo il nostro corpo, una fonte esterna (per esempio la scienza o la medicina) avrà una conoscenza superiore del nostro corpo di quanto noi potremo mai sperare di avere. E alla conoscenza, ovviamente, segue il potere decisionale”. Al ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) “” avvisa il filosofo Riccardo Manzotti in “Leviatano sanitario e crisi del diritto”, volume collettivo a cura di Carlo Lottieri (Giometti & Antonello). Non è una lettura amena e come potrebbe. “Lo sviluppo della medicina e in particolare delle, unito con il declino di visioni metafisiche classiche, ha posto in discussione la natura dell’esistenza umana, di fatto riducendola alla corporeità”. Manzotti, professore alla Iulm, studioso della coscienza e dell’intelligenza artificiale, continua: “L’identità tra persona e corpo è politicamente pericolosissima perché espropria gli individui del diritto di autodeterminarsi. Se noi siamo il nostro corpo, una fonte esterna (per esempio la scienza o la medicina) avrà una conoscenza superiore del nostro corpo di quanto noi potremo mai sperare di avere. E alla conoscenza, ovviamente, segue il potere decisionale”. Al ...

