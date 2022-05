L'atlantista Maglie attacca: “Biden mi fa orrore”. Poi difende Salvini: non è filo-russo (Di martedì 31 maggio 2022) Maria Giovanna Maglie è tra i pochi che difendono Matteo Salvini sull'idea di voler viaggiare con destinazione Mosca per cercare di favorire una pace tra Russia ed Ucraina. La giornalista è ospite in collegamento dell'edizione del 31 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e traccia un quadro del leader della Lega: “La mia posizione di atlantista e sostenitrice della Nato è nota sin dall'inizio di questa guerra, ritengo però profondamente stupido e ridicolo dire cose come che bisogna eliminare Vladimir Putin, resto atlantista nonostante Joe Biden mi faccia orrore, bisogna essere atlantisti sempre e comunque. Meglio il peggior presidente americano che il miglior autocrate russo”. “Non credo - prosegue ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Maria Giovannaè tra i pochi che difendono Matteosull'idea di voler viaggiare con destinazione Mosca per cercare di favorire una pace tra Russia ed Ucraina. La giornalista è ospite in collegamento dell'edizione del 31 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e traccia un quadro del leader della Lega: “La mia posizione die sostenitrice della Nato è nota sin dall'inizio di questa guerra, ritengo però profondamente stupido e ridicolo dire cose come che bisogna eliminare Vladimir Putin, restononostante Joemi faccia, bisogna essere atlantisti sempre e comunque. Meglio il peggior presidente americano che il miglior autocrate”. “Non credo - prosegue ...

