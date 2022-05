Juve | Allegri | Milan Inter e Napoli non ci erano superiori

(Di martedì 31 maggio 2022) "ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci": il tecnico dellantus, Massimiliano, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''...

"Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''intervista a Dazn.. "Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti - la spiegazione dell'allenatore dopo il deludente quarto posto ...... qualcosa c'è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione " dice. E si entra ... potrà esse re il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla. Poi, ... La Juve di Allegri, il Real di Ancelotti, il vincere e il bel gioco L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato un'intervista a DAZN dove ha ribadito l'importanza della vittoria ...La bellissima intervista di Andrea Barzagli al suo ex allenatore (da oggi visibile su Dazn ) riapre la più antica diatriba di filosofia calcistica. Ed è bellissimo così, sarà d’accordo anche Max che, ...