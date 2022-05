Inflazione | Istat | a maggio accelera a +6 | 9% | top dal 1986

Pubblicità

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a maggio inflazione al 6,9% (da 6% del mese precedente) #istat… - classcnbc : +++ #Inflazione????, Istat: a maggio balza al 6,9%, massimo da marzo 1986 Previsione: +6,7% a/a Precedente: +6,0% a/a #inflation - repubblica : Istat, inflazione record a maggio: +6,9%, ai massimi dal 1986. Corre il carrello della spesa - lino4219 : RT @repubblica: Istat, inflazione record a maggio: +6,9%, ai massimi dal 1986. Corre il carrello della spesa - carinsimedia : #istat 'A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si… -

Nel giorno in cui l'pubblica i dati sulla cresciuta, il governatore della Banca d'Italia mette in guardia dalle due minacce che incombono : il conflitto in Ucraina e l'. 'In aprile ...L'torna ad accelerare a maggio, dopo il rallentamento di aprile. Secondo le stime preliminari dell', l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo ...Si è già esaurito l'ottimismo di aprile, quando il rialzo dei prezzi aveva subito un rallentamento, A pesare è soprattutto il caro-energia. Per la Fabi l'unica soluzione è aumentare gli stipendi ...Investing.com - Aumentando le pressioni in BCE per la fine dell'era dei tassi negativi, dopo che l'inflazione nell'area euro è salita a un nuovo massimo storico a maggio superando le previsioni del me ...