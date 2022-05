Immigrazione, dal 14 giugno il primo volo da Londra: gli irregolari saranno trasferiti in Rwanda (Di martedì 31 maggio 2022) La soluzione è drastica e pragmatica, in perfetto stile anglosassone: i richiedenti asilo africani che risultano clandestini in Gran Bretagna, dal 14 giugno saranno trasferiti in Rwanda. Il piano del governo britannico per il trasferimento degli immigrati irregolari in Ruanda inizierà quindi da metà giugno. Il ministero dell’Interno ha inviato le prime notifiche ai richiedenti asilo, informandoli che verranno mandati nel paese africano e comunicando loro la data della partenza. Il primo volo è previsto infatti il 14 giugno. LEGGI ANCHE Immigrati spediti in Ruanda, il governo britannico fa sul serio e ignora le proteste di Ue, Onu e Ong Migranti, Johnson manda i clandestini in Ruanda: "Adottiamo un approccio innovativo e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) La soluzione è drastica e pragmatica, in perfetto stile anglosassone: i richiedenti asilo africani che risultano clandestini in Gran Bretagna, dal 14in. Il piano del governo britannico per il trasferimento degli immigratiin Ruanda inizierà quindi da metà. Il ministero dell’Interno ha inviato le prime notifiche ai richiedenti asilo, informandoli che verranno mandati nel paese africano e comunicando loro la data della partenza. Ilè previsto infatti il 14. LEGGI ANCHE Immigrati spediti in Ruanda, il governo britannico fa sul serio e ignora le proteste di Ue, Onu e Ong Migranti, Johnson manda i clandestini in Ruanda: "Adottiamo un approccio innovativo e ...

