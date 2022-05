Guerra in Ucraina, per Kiev l’Occidente non fa abbastanza (Di martedì 31 maggio 2022) Il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak, ha condannato su twitter la debolezza della politica dell’Occidente per quanto riguarda la pressione sulla Russia, che ha scatenato una Guerra contro l’Ucraina. Guerra in Ucraina, Zelensky continua a chiedere forniture di armi pesanti “La Russia non deve vincere, ma non daremo armi pesanti – potrebbe offendere la Russia. Putin deve perdere, ma non imponiamo nuove sanzioni. Milioni di persone moriranno di fame, ma non siamo pronti per i convogli militari con il grano. L’aumento dei prezzi non è il peggio che aspetta un mondo democratico con una politica di questo tipo” ha detto Podoliak. Oleksiy Arestovych, un altro consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che missili statunitensi con una gittata di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak, ha condannato su twitter la debolezza della politica delper quanto riguarda la pressione sulla Russia, che ha scatenato unacontro l’in, Zelensky continua a chiedere forniture di armi pesanti “La Russia non deve vincere, ma non daremo armi pesanti – potrebbe offendere la Russia. Putin deve perdere, ma non imponiamo nuove sanzioni. Milioni di persone moriranno di fame, ma non siamo pronti per i convogli militari con il grano. L’aumento dei prezzi non è il peggio che aspetta un mondo democratico con una politica di questo tipo” ha detto Podoliak. Oleksiy Arestovych, un altro consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che missili statunitensi con una gittata di ...

