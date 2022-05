Draghi: Salvini? Governo allineato con G7 e Ue, non si sposta (Di martedì 31 maggio 2022) Le iniziative di Matteo Salvini sulla crisi ucraina non spostano il govenro, l'esecutivo è "allineato con i partner del G7 e dell'Ue". Lo ha deto il premier Mario Draghi iin conferenza stampa. "Quando ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Le iniziative di Matteosulla crisi ucraina nonno il govenro, l'esecutivo è "con i partner del G7 e dell'Ue". Lo ha deto il premier Marioiin conferenza stampa. "Quando ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Una settimana dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, #Salvini, accompagnato dal consigliere Capuano, venne accolto… - ilfoglio_it : ?? #Draghi: '#Salvini? I rapporti con la #Russia devono essere trasparenti. Il governo è fermamente collocato nell'U… - CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - AnnickQuemper : RT @DomaniGiornale: ?? ESCLUSIVO - A cinque giorni dall’invasione, #MatteoSalvini e il suo consulente hanno cenato con #SergeyRazov all’amba… - ItaliaRecord : Più ascolto #Draghi e più mi rendo conto che sarà una tragedia quando saremo costretti a tornare a farci governare… -