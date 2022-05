Consiglio Ue | Draghi | Italia accontentata sul tetto al prezzo del gas - Salvini? Il governo è e resta allineato a Ue e G7

(Di martedì 31 maggio 2022) Il nostro Paese 'non esce penalizzato dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri'

'E' stato uneuropeo lungo ma dei cui risultati possiamo essere abbastanza soddisfatti'. Cosi' il presidente delMarioal termine del Vertice Ue. fil 31 - 05 - 22 15:56:13 (0509)EURO 5 NNNNIl nostro Paese 'non esce penalizzato dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri'Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Questo vuol dire che le aspettative di inflazione non sono particolarmente cresciute e vuol dire che le previsioni di una ...