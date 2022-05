CoEhar | ' fumatori in aumento | servono risposte concrete'

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - I dati forniti ieri dall'Istituto superiore di sanità fotografano un Paese di nuovi: 800 mila in più rispetto al 2019. Tra loro, più donne e più giovani. Inanche il numero di utilizzatori di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. “Un disastro atteso, già annunciato dai nostri dati pubblicati nel 2020 con uno studio condotto proprio durante la fase acuta del Covid-19. Da allora, nessuna politica di prevenzione, nessuna risposta in merito da parte della autorità sanitarie italiane. Documentare i disastri non è abbastanza, bisogna proporre soluzioni alternative ed efficaci". Così Riccardo Polosa, fondatore del, il Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo dell'Università di Catania, ha aperto i lavori della prima conferenza italiana sulla riduzione del ...

