Una power bank è esplosa nello zainetto di uno studente (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Una power bank, una batteria di ricarica per cellulari e pc, è esplosa nello zaino di uno studente alla scuola IPSAR Amerigo Vespucci di via Carlo Valvassori Peroni 8 a Milano provocando il panico e alcuni feriti lievi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Areu e la polizia. L'esplosione ha coinvolto 8 persone, 7 studenti e un insegnante, di cui 3 ospedalizzati: una ragazza di 17 anni ricoverata per un malore all'ospedale San Raffaele, un'altra studentessa di e un ragazzo della stessa età sono invece stati accompagnati all'ospedale De Marchi per sintomi da inalazione di fumo. "L'ho comprato due anni fa, ma non ricordo dove e neanche la marca". È quanto ha detto lo studente 15enne proprietario della power bank, una ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Una, una batteria di ricarica per cellulari e pc, èzaino di unoalla scuola IPSAR Amerigo Vespucci di via Carlo Valvassori Peroni 8 a Milano provocando il panico e alcuni feriti lievi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'Areu e la polizia. L'esplosione ha coinvolto 8 persone, 7 studenti e un insegnante, di cui 3 ospedalizzati: una ragazza di 17 anni ricoverata per un malore all'ospedale San Raffaele, un'altrassa di e un ragazzo della stessa età sono invece stati accompagnati all'ospedale De Marchi per sintomi da inalazione di fumo. "L'ho comprato due anni fa, ma non ricordo dove e neanche la marca". È quanto ha detto lo15enne proprietario della, una ...

