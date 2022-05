Striscione al “Vigorito” | identificate due persone dalla Municipale | proseguono le indagini

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono statedue, entrambe maggiorenni, delle cinque che nel pomeriggio di sabato scorso, nei pressi dello stadio di via Santa Colomba, hanno affisso lo– firmato dal gruppo ultras Zona d’ombra . di contestazione nei confronti del presidente del Benevento Calcio Oreste. Gli accertamenti, condotti dal comandante della PoliziaFioravante Bosco, proseguiranno nelle prossime ore. Gli autori dellorischiano una sanzione fino a trecento euro ma è in piedi anche l’ipotesi Daspo. I controlli dellariguardano anche locomparso nella giornata di ieri con la scritta “Art.21: libertà di espressione”. L'articolo proviene da ...

