Sala: "Salvini in missione a Mosca? Se ci sta per un anno lo porto in spalla io"

Sul viaggio di Matteo Salvini a Mosca "ha ragione Giannelli, dipende da quanto ci rimane: se ci sta almeno un anno lo porto in spalla io". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, scherzando con i cronisti a margine dell'assemblea generale di Assolombarda. Parlando delle elezioni regionali in Lombardia, ha aggiunto: "Credo che Fontana si ricandiderà. Dopodiché sta a noi trovare un candidato credibile". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

