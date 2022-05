(Di lunedì 30 maggio 2022) Alla “ri”scoperta dei grandi, ovvero unagamma che interpreta in chiave contemporanea le linee che hanno reso gli scafiriconoscibili a livello internazionale.con questa filosofia lagamma del cantiere che andrà ad affiancare la consolidata“IN”, peraltro ancora in corso di sviluppo con nuovi modelli all’orizzonte. GR, ladicon uno stile riconoscibile Come si può facilmente desumere, il marchio “GR” è l’acronimo di Gianfranco, fondatore del cantiere, self-made-man che, con i suoi ‘’ lanciati sul mercato nei primi anni 80, per via di uno stile ben riconoscibile, ha permesso alle imbarcazionidi essere ...

Advertising

News_24it : VENEZIA – La Rizzardi Yachts approda per la prima volta al Salone Nautico di Venezia, che si terrà da sabato 28 mag… - avespartacus : RT @NauticaReport: Rizzardi Yachts: nasce GR, la nuova linea Open - NauticaReport : Rizzardi Yachts: nasce GR, la nuova linea Open - PressMareItalia : Alla “ri” scopertadei grandi #Open ovvero una #nuovagamma che interpreta in chiave contemporanea le linee che hanno… -

ilmessaggero.it

Tra le barche a motore , Absolute, Arcadia, Frauscher, Invictus, Pardo,, Sessa, tra quelle a vela Italia, Myilus, More e Pegasus. Per rispondere alle esigenze degli espositori e per ...Tra le barche a motore , Absolute, Arcadia, Frauscher, Invictus, Pardo,, Sessa, tra quelle a vela Italia, Myilus, More e Pegasus. Per rispondere alle esigenze degli espositori e per ... Rizzardi Yachts di Sabaudia per la prima volta al Salone Nautico di Venezia La Rizzardi Yachts di Sabaudia approda per la prima volta al Salone Nautico di Venezia, in programma sabato 28 maggio a domenica 5 giugno 2022, con 9 giorni di manifestazione. Il Salone ...Il superyacht di 62 metri Rio si è appena ormeggiato alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano con l’assistenza del bravo Maurizio Schiano ed è stato documentato dal comandante Dani ...