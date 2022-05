Putin dice no a una telefonata a tre con Zelensky e Erdogan e intensifica l'offensiva nel Donbass (Di lunedì 30 maggio 2022) Nessuna telefonata a tre fra Putin , Zelensky ed Erdogan, come proposto dal presidente turco in mattinata. A rifiutare l'invito è stato il leader russo, per il quale evidentemente non è ancora il ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Nessunaa tre fraed, come proposto dal presidente turco in mattinata. A rifiutare l'invito è stato il leader russo, per il quale evidentemente non è ancora il ...

Advertising

rulajebreal : Un soldato russo spiega il significato della parola 'denazificazione' di cui parla Putin. Dice che la ???? sta combat… - martaottaviani : La #russia che nonostante tutto dice no a #putin e che non ha paura. Se la lèggano gli amanti del dubbio e della co… - rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - hagakure_jfp : Ora anche #Draghi dice che #Putin non deve vincere la #guerra. - yppi2011 : RT @giuseppetp55: Il Ministro degli Esteri russo #Lavrov dice che stanno liberando alcune Regioni dell’#Ucraina a cui in tanti chiedono di… -