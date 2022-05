Primavera: la finale scudetto è Roma-Inter. Non solo Chivu vs De Rossi: da Casadei a Volpato, è pioggia di talenti (Di lunedì 30 maggio 2022) Finalmente ci siamo. Dopo una stagione praticamente infinita anche il campionato Primavera darà il suo ultimo verdetto finale, eleggendo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Finalmente ci siamo. Dopo una stagione praticamente infinita anche il campionatodarà il suo ultimo verdetto, eleggendo...

Advertising

Inter : ?? | REPORT ?????? in meno di 15' e una finale conquistata ?? Qui il racconto di #InterCagliari??… - OfficialASRoma : “Saremo pronti” ?? ?? Domani alle 20:30 c'è #RomaInter, la Finale Scudetto Primavera! ???? Ecco le parole di Alberto… - cmdotcom : #Primavera: la finale #Roma-#Inter non è solo #Chivu contro #DeRossi. Da #Casadei a #Volpato, è pioggia di talenti… - sportli26181512 : Primavera: la finale scudetto è Roma-Inter. Non solo Chivu vs De Rossi: da Casadei a Volpato, è pioggia di talenti:… - _De_Fideli : RT @OfficialASRoma: “Saremo pronti” ?? ?? Domani alle 20:30 c'è #RomaInter, la Finale Scudetto Primavera! ???? Ecco le parole di Alberto De R… -