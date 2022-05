Pnrr, Colao: riscriverlo sarebbe pericoloso e poco pratico (Di lunedì 30 maggio 2022) "Parlare di riaprire e riscrivere il Pnrr credo sia pericoloso oltre che poco pratico. Forse forse andrebbe aggiornato su alcuni punti, ma cambiare obiettivi e indirizzi strategici credo sarebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Parlare di riaprire e riscrivere ilcredo siaoltre che. Forse forse andrebbe aggiornato su alcuni punti, ma cambiare obiettivi e indirizzi strategici credo...

Advertising

MediasetTgcom24 : Colao agli imprenditori: assumete di più, pagate di più e senza gender gap #pnrr #vittoriocolao #ministro… - nico_martino22 : RT @rtl1025: ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei… - la_staxy : RT @rtl1025: ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei… - LucaBellinzona : RT @rtl1025: ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei… - rtl1025 : ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ric… -