Osio Sopra | infortunio all’asilo | almeno 4 bambini ustionati

(Di lunedì 30 maggio 2022). Gravenella mattinata di lunedì 30 maggio in via Montessori 2 a, alla scuola dell’infanzia San Zeno. Sul posto poco prima delle 10.30 sono state inviate quattro ambulanze, due elicotteri, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo: sarebbero cinque irimasti feriti, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, due dei quali parrebbero in gravi condizioni. Tra i feriti anche tre adulti. Secondo le primissime informazioni sarebbero rimasticon una padella dentro la quale stavano cucinando dei marshmellow. Seguono aggiornamenti.

