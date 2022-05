Missione nel Mar Nero: l’Italia è pronta, ma i nodi sono ancora molti (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Mar Nero diventa l’osservato speciale della guerra in Ucraina. Il blocco dei porti e il pericolo delle mine rappresentano enormi pericoli per la sicurezza della navigazione in quelle acque e in particolare per i mercantili che dovrebbero trasportare i cereali e i fertilizzanti dai porti ucraini. Un problema mondiale, dal momento che tanti Paesi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Mardiventa l’osservato speciale della guerra in Ucraina. Il blocco dei porti e il pericolo delle mine rappresentano enormi pericoli per la sicurezza della navigazione in quelle acque e in particolare per i mercantili che dovrebbero trasportare i cereali e i fertilizzanti dai porti ucraini. Un problema mondiale, dal momento che tanti Paesi InsideOver.

