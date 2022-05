Meteo, la pace è durata poco, arriva Scipione: temperature fino a 40 gradi – è allarme (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo una brevissima parentesi nel fine settimana nella quale l’abbassamento delle temperature ha fatto respirare tutta la penisola, da domani tenetevi pronti: dopo Hannibal arriva Scipione, l’anticiclone africano che farà innalzare le temperature a 40 gradi Abbiamo respirato un po’, goduto del piacere di indossare una giacchetta primaverile per uscire la sera, ma la pace è durata poco. L’abbassamento delle temperature nel fine settimana, che ha interessato tutta la penisola parte della quale è stata colpita anche da forti temporali e grandinate tutt’altro che piacevoli, è oramai finito. Mettete da parte, dunque, gli indumenti pesanti ufficialmente perché da domani arriva Scipione, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo una brevissima parentesi nel fine settimana nella quale l’abbassamento delleha fatto respirare tutta la penisola, da domani tenetevi pronti: dopo Hannibal, l’anticiclone africano che farà innalzare lea 40Abbiamo respirato un po’, goduto del piacere di indossare una giacchetta primaverile per uscire la sera, ma la. L’abbassamento dellenel fine settimana, che ha interessato tutta la penisola parte della quale è stata colpita anche da forti temporali e grandinate tutt’altro che piacevoli, è oramai finito. Mettete da parte, dunque, gli indumenti pesanti ufficialmente perché da domani, ...

