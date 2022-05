Goldman Sachs teme le future elezioni. FdI: “I loro interessi non sono quelli degli italiani” (Di lunedì 30 maggio 2022) «A pochi mesi dalle elezioni politiche la Goldman Sachs si dice preoccupata dall’esito delle urne. La banca d’affari americana non vede di buon occhio un governo con pieno mandato popolare degli italiani per fare i loro interessi. Preferiscono un’accozzaglia con dentro tutto e il contrario di tutto, sorretta da parlamentari pronti a votare qualsiasi piano di svendita pur di conservare la poltrona fino alla fine. Ma prima o poi arriverà il giudizio del popolo italiano, piaccia o meno alla Goldman Sachs». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni commentando lo studio firmato dall’istituto finanziario e reso pubblico in queste ore. La ricerca di Goldman Sachs dedicata alla “sostenibilità” dei debiti dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) «A pochi mesi dallepolitiche lasi dice preoccupata dall’esito delle urne. La banca d’affari americana non vede di buon occhio un governo con pieno mandato popolareper fare i. Preferiscono un’accozzaglia con dentro tutto e il contrario di tutto, sorretta da parlamentari pronti a votare qualsiasi piano di svendita pur di conservare la poltrona fino alla fine. Ma prima o poi arriverà il giudizio del popolo italiano, piaccia o meno alla». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni commentando lo studio firmato dall’istituto finanziario e reso pubblico in queste ore. La ricerca didedicata alla “sostenibilità” dei debiti dei ...

