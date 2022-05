Goldman Sachs attacca Lega e Fdi: “Mettono a rischio il debito” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Italia in vista delle elezioni del 2023 è “il Paese più a rischio di una rottura politica e l’avvicinarsi delle elezioni potrebbe diventare un catalizzatore per rinnovate preoccupazioni circa la sostenibilità del debito”: lo scrive Goldman Sachs in un rapporto dedicato all’evoluzione del debito e della sostenibilità delle politiche Legate al Recovery Fund nei Paesi che andranno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Italia in vista delle elezioni del 2023 è “il Paese più adi una rottura politica e l’avvicinarsi delle elezioni potrebbe diventare un catalizzatore per rinnovate preoccupazioni circa la sostenibilità del”: lo scrivein un rapporto dedicato all’evoluzione dele della sostenibilità delle politichete al Recovery Fund nei Paesi che andranno InsideOver.

Advertising

SandraM_Tcon0 : Ci ricattano? - FrancoFrrfrn : Goldman Sachs: “Le elezioni politiche del 2023 sono un rischio per l’ Italia. Se vincesse la destra i mercati punir… - pengueraffaele : Goldman Sachs vuole il Draghi-bis. Timori per la vittoria della destra - FrancoFrrfrn : @EnricoLetta Lei batte le mani... già voi non siete dei privilegiati ricchi. Pure Goldman Sachs (non certo un'assoc… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Goldman Sachs: le prossime elezioni politiche in Italia potrebbero rivelarsi un test per la sostenibilità del debito pubblic… -