Flavio Briatore, reunion di ex al Gp di F1: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum (Di lunedì 30 maggio 2022) reunion di ex. Flavio Briatore ha riunito le sue ex fiamme al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città in cui vive. E nel paddock si è presentato con tre donne d’eccezione: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Con tutte e tre Flavio ha condiviso importanti relazioni sentimentali. Infatti, con la Gregoraci e con la top model tedesca ha avuto anche due figli, ossia Nathan Falco e Hélène Boshoven “Leni”. Ma sembra che fra di loro non ci sia stato nessun capriccio: Campbell, l’ex gieffina vip e la modella tedesca hanno riso e scherzato, abbracciandosi e chiacchierando amabilmente. Insomma, sembra esserci anche amicizia fra loro e Briatore non ha ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 30 maggio 2022)di ex.ha riunito le sue ex fiamme al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città in cui vive. E nel paddock si è presentato con tre donne d’eccezione:. Con tutte e treha condiviso importanti relazioni sentimentali. Infatti, con lae con la top model tedesca ha avuto anche due figli, ossia Nathan Falco e Hélène Boshoven “Leni”. Ma sembra che fra di loro non ci sia stato nessun capriccio:, l’ex gieffina vip e la modella tedesca hanno riso e scherzato, abbracciandosi e chiacchierando amabilmente. Insomma, sembra esserci anche amicizia fra loro enon ha ...

