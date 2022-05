Eni - Accordo con Xev: allo studio la produzione di pneumatici e componenti per elettriche (Di lunedì 30 maggio 2022) Eni ha sottoscritto un Accordo strategico con la Xev. L'intesa, che segue di pochi giorni il lancio del car sharing Enjoy a Torino con veicoli della startup torinese, è ad ampio spettro: uno dei suoi punti cardine, secondo quanto emerge da un comunicato stampa congiunto, riguarda l'ingresso della multinazionale energetica nella filiera dell'assemblaggio di veicoli. I termini dell'Accordo. L'intesa, infatti, è volta a "esplorare ambiti di collaborazione che riguardano la ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile in grado di diminuire gli impatti ambientali dei veicoli", allo "sviluppo della tecnologia del battery swapping" e all'"assemblaggio delle autovetture della Casa automobilistica". L'obiettivo è "sviluppare congiuntamente il settore delle citycar elettriche, in particolare per implementare la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 maggio 2022) Eni ha sottoscritto unstrategico con la Xev. L'intesa, che segue di pochi giorni il lancio del car sharing Enjoy a Torino con veicoli della startup torinese, è ad ampio spettro: uno dei suoi punti cardine, secondo quanto emerge da un comunicato stampa congiunto, riguarda l'ingresso della multinazionale energetica nella filiera dell'assemblaggio di veicoli. I termini dell'. L'intesa, infatti, è volta a "esplorare ambiti di collaborazione che riguardano la ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile in grado di diminuire gli impatti ambientali dei veicoli","sviluppo della tecnologia del battery swapping" e all'"assemblaggio delle autovetture della Casa automobilistica". L'obiettivo è "sviluppare congiuntamente il settore delle citycar, in particolare per implementare la ...

