De Laurentiis | «Koulibaly e Mertens devono scegliere | il vile denaro o il privilegio di vivere a Napoli?»

In occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro, il presidente De Laurentiis ha risposto ad una domanda sui rinnovi di Koulibaly e Mertens. "Molto spesso si approccia ai problemi con il sentimento piuttosto che con la ragione. Sono dei ragionamenti che non puoi organizzare da driver come vorresti: ci sono le famiglie, gli agenti, i calciatori. E quindi interessi che molto spesso non sono gestibili dalla società, a meno che la società non voglia dissanguarsi". Continua: "Non potete rimproverare a me che non voglio vincere lo scudetto. De Laurentiis vuole vincere lo scudetto, ma ci sono delle regole. Se io dico che quest'anno vinceremo lo scudetto metto anche l'allenatore in una situazione di fuoco incrociato da parte dei media. Invece l'allenatore deve essere stra-protetto.

