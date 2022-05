Covid: un altro decesso e 49 nuovi positivi in Alto Adige (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Covid - 19 ha provocato un altro decesso in Alto Adige: è una donna ultraottantenne. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime del Sar - CoV - 2 sono 1.479. Nelle ultime 24 ore, i laboratori ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Il- 19 ha provocato unin: è una donna ultraottantenne. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime del Sar - CoV - 2 sono 1.479. Nelle ultime 24 ore, i laboratori ...

