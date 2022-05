Agrifood e turismo, al via una call for innovation e un percorso di formazione per aspiranti manager (Di lunedì 30 maggio 2022) Agrifotoi, associazione temporanea d’impresa costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed srl, lancia la call for innovation “Agrifood e turismo: percorsi di Open innovation nell’Ecosistema Imprenditoriale Campano” rivolta a startup e Pmi innovative in grado di portare innovazione nell’Agrifood e nel settore turistico della Regione Campania. Accanto alla call for innovation, Agrifotoi lancia anche un percorso di formazione imprenditoriale destinato a studenti universitari e/o neolaureati under 30 residenti in Campania finalizzato a sviluppare competenze utili all’avvio di nuovi business nel territorio campano. Obiettivo del percorso, che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) Agrifotoi, associazione temporanea d’impresa costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed srl, lancia lafor: percorsi di Opennell’Ecosistema Imprenditoriale Campano” rivolta a startup e Pmi innovative in grado di portare innovazione nell’e nel settore turistico della Regione Campania. Accanto allafor, Agrifotoi lancia anche undiimprenditoriale destinato a studenti universitari e/o neolaureati under 30 residenti in Campania finalizzato a sviluppare competenze utili all’avvio di nuovi business nel territorio campano. Obiettivo del, che ...

Advertising

impresagreen : Al via la call for innovation -quot;Agrifood e turismo: percorsi di open innovation nell'ecosistema territoriale ca… - agrifotoi : #Agrifotoi è il progetto di #OpenInnovation lanciato dall'@Uniparthenope, @Digital_Magics, @UniMercatorum e Riforme… - Sinloc_spa : #SavetheDate Workshop Piano Strategico #GAL #ValledelBelìce per attori locali ?? Giovedì 26 maggio 2022 ore 09.30-13… -