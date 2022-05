30 maggio … (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli avvenimenti datati 30 maggio Lo scorso 3 aprile vi abbiamo raccontato di Johannes Ploeger, che in Serie A giocò –non solo- con Juventus, Torino e Novara. Indossò le maglie dei tre club piemontesi anche Aldo Giuseppe Borel, fratello maggiore di ‘Farfallino’. Nel massimo campionato disputò 133 gare, vestendo inoltre le maglie di Casale, Fiorentina e Palermo: era nato il 30 maggio 1912, mezzo secolo prima di Reuben Agboola, ex difensore con doppio passaporto di Nigeria e Inghilterra che con le ‘Super Aquile’ ha vinto una Coppa d’Africa. Ed esattamente trent’anni fa si spegneva Bruno Maini, bandiera del Bologna che con i rossoblù festeggiò quattro scudetto e tre trofei continentali (come due volte la Coppa dell’Europa Centrale). Nel 2015, sul Guerin Sportivo, Gianfranco Civolani lo posiziono al 23° posto tra i cento rossoblù di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli avvenimenti datati 30Lo scorso 3 aprile vi abbiamo raccontato di Johannes Ploeger, che in Serie A giocò –non solo- con Juventus, Torino e Novara. Indossò le maglie dei tre club piemontesi anche Aldo Giuseppe Borel, fratellore di ‘Farfallino’. Nel massimo campionato disputò 133 gare, vestendo inoltre le maglie di Casale, Fiorentina e Palermo: era nato il 301912, mezzo secolo prima di Reuben Agboola, ex difensore con doppio passaporto di Nigeria e Inghilterra che con le ‘Super Aquile’ ha vinto una Coppa d’Africa. Ed esattamente trent’anni fa si spegneva Bruno Maini, bandiera del Bologna che con i rossoblù festeggiò quattro scudetto e tre trofei continentali (come due volte la Coppa dell’Europa Centrale). Nel 2015, sul Guerin Sportivo, Gianfranco Civolani lo posiziono al 23° posto tra i cento rossoblù di ...

Advertising

acffiorentina : 29 Maggio 1985 - 29 Maggio 2022 Il rispetto non conosce colori?? #Heysel - ClaMarchisio8 : 29 maggio 1985, una data che non dovrà mai essere dimenticata ????? +39 #Heysel #NeverForget - GoalItalia : 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - morelli1981 : RT @FabioBilVecchio: Papà Zelenski diventa israeliano Maurizio Blondet 22 Maggio 2022 Il 6 maggio 2022 i genitori di Vladimir #Zelensky ha… - Stelladiana101 : RT @jacopo_iacoboni: Mosca, 29 maggio. Protesta coraggiosissima davanti al ministero degli Esteri del regime criminale. -