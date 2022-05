Rapina in via Caracciolo, poi rissa: due arresti a Napoli (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rapinano due persone in via Caracciolo, le vittime inseguono i malviventi e ne nasce una colluttazione. Interviene una pattuglia dei carabinieri, che arrestano per Rapina due incensurati di 27 e 25 anni, di nazionalità algerina. I due poco prima avevano rubato marsupio e cellulare a due persone in via Caracciolo. Le stesse vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando vita ad una violenta colluttazione. Una pattuglia è stata attirata da alcuni passanti ed è intervenuta. I due algerini sono stati arrestati mentre per una delle vittime è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Guarirà in sette giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutono due persone in via, le vittime inseguono i malviventi e ne nasce una colluttazione. Interviene una pattuglia dei carabinieri, che arrestano perdue incensurati di 27 e 25 anni, di nazionalità algerina. I due poco prima avevano rubato marsupio e cellulare a due persone in via. Le stesse vittime, insieme a due amici, li hanno rincorsi e poi bloccati, dando vita ad una violenta colluttazione. Una pattuglia è stata attirata da alcuni passanti ed è intervenuta. I due algerini sono stati arrestati mentre per una delle vittime è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Guarirà in sette giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Rapina in via Caracciolo, poi rissa: due arresti a #Napoli ** - SkyTG24 : #Napoli, rapina in via Caracciolo: due arresti - agro24tw : Nel napoletano. Rapina con pistola, ferisce quattro persone, arrestato - fattidinapoli : Napoli: Rapina in via Caracciolo. Le vittime reagiscono, i Carabinieri arrestano 2 persone -… - StrattaErmanno : RT @quotidianopiem: Rapina in villa a Torre Pellice: portati via 20 mila euro in contanti e 8 chili d’oro -