“L’ha pubblicata sui social!”: aria di squalifica a Uomini e Donne, tutta colpa dell’amica (Di domenica 29 maggio 2022) Maria De Filippi perde le staffe a Uomini e Donne, questa volta hanno violato il regolamento e potrebbero esserci dei seri provvedimenti Maria De Filippi (Uomini-e-Donne)Parliamo della prossima scelta. Veronica Rimondi ha già scelto da tempo ma non ufficialmente. La tronista deve rispettare i tempi della trasmissione per questo anche se dentro di lei ha già in mente chi portare fuori dal programma non può renderlo evidente perché l’ultima puntata deve portare in studio anche l’altro corteggiatore. Le regole furono trasgredite già da Andrea Nicole, la tronista scelse in anticipo e passò la notte con il corteggiatore rovinando lo show a Maria De Filippi che si alterò molto per averle dato fiducia. La polemica durò per mesi, lei si scusò sottolineando di essersi fatta ... Leggi su direttanews (Di domenica 29 maggio 2022) MDe Filippi perde le staffe a, questa volta hanno violato il regolamento e potrebbero esserci dei seri provvedimenti MDe Filippi (-e-)Parliamo della prossima scelta. Veronica Rimondi ha già scelto da tempo ma non ufficialmente. La tronista deve rispettare i tempi della trasmissione per questo anche se dentro di lei ha già in mente chi portare fuori dal programma non può renderlo evidente perché l’ultima puntata deve portare in studio anche l’altro corteggiatore. Le regole furono trasgredite già da Andrea Nicole, la tronista scelse in anticipo e passò la notte con il corteggiatore rovinando lo show a MDe Filippi che si alterò molto per averle dato fiducia. La polemica durò per mesi, lei si scusò sottolineando di essersi fatta ...

