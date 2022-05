L’ Arsenal pronto a chiudere per Morata? (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Dybala la Juventus rischia seriamente di dover salutare un altro pezzo pregiato. Dall’ Inghilterra giunge la notizia secondo la quale l’Arsenal sarebbe molto vicina all’ acquisto di Alvaro Morata che i bianconeri hanno deciso di non riscattare all’Atletico Madrid, proprietario del cartellino. L’ Arsenal mette le mani su Morata? La Juventus ha provato ad ottenere uno sconto all’Atletico Madrid, rispetto ai 35 milioni di euro fissati per riscattare il giocatore, ma non c’è stata nulla da fare. Ecco che l’Arsenal ne approfittato dichiarandosi disponibile a versare una cifra pari a 30 milioni. I Gunners hanno infatti necessità di trovare una punta per rimpiazzare Aubemyang che a gennaio si è trasferito al Barcellona. Probabile futuro in Premier League per l’attaccante spagnolo, sebbene ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Dybala la Juventus rischia seriamente di dover salutare un altro pezzo pregiato. Dall’ Inghilterra giunge la notizia secondo la quale l’sarebbe molto vicina all’ acquisto di Alvaroche i bianconeri hanno deciso di non riscattare all’Atletico Madrid, proprietario del cartellino. L’mette le mani su? La Juventus ha provato ad ottenere uno sconto all’Atletico Madrid, rispetto ai 35 milioni di euro fissati per riscattare il giocatore, ma non c’è stata nulla da fare. Ecco che l’ne approfittato dichiarandosi disponibile a versare una cifra pari a 30 milioni. I Gunners hanno infatti necessità di trovare una punta per rimpiazzare Aubemyang che a gennaio si è trasferito al Barcellona. Probabile futuro in Premier League per l’attaccante spagnolo, sebbene ...

