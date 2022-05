Javier Bardem su Dune 2: "Il pubblico rimarrà sorpreso" (Di domenica 29 maggio 2022) Nel corso di un'intervista con Deadline, Javier Bardem ha parlato di Dune 2; l'attore ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura e di credere che il pubblico rimarrà piacevolmente sorpreso. Nel corso di un'intervista con Deadline, Javier Bardem ha parlato del sequel di Dune; l'attore ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura e di credere che il pubblico rimarrà piacevolmente sorpreso. Durante l'ultima edizione del Festival di Cannes, Javier Bardem ha parlato del sequel di Dune e ha ammesso di aver già letto la sceneggiatura. L'attore ha raccontato: "Ho letto la nuova versione della sceneggiatura e penso che abbiano fatto un lavoro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 maggio 2022) Nel corso di un'intervista con Deadline,ha parlato di2; l'attore ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura e di credere che ilpiacevolmente. Nel corso di un'intervista con Deadline,ha parlato del sequel di; l'attore ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura e di credere che ilpiacevolmente. Durante l'ultima edizione del Festival di Cannes,ha parlato del sequel die ha ammesso di aver già letto la sceneggiatura. L'attore ha raccontato: "Ho letto la nuova versione della sceneggiatura e penso che abbiano fatto un lavoro ...

Advertising

UBrignone : RT @WeCinema: A Cannes è il momento del red carpet della cerimonia di chiusura. C'è grande attesa sui vincitori di questa edizione! Seguite… - CinemApp_Cinema : Nel 2010 proprio al Festival di Cannes vinse il Premio come migliore interpretazione maschile per 'Biutiful'. Ha vi… - CinemApp_Cinema : Attore poliedrico e affascinante. Fino a ora ha ricevuto numerosi premi, tra cui quello per la migliore interpretaz… - ilMorabito : Cerimonia di chiusura di #Cannes2022 Quel che ho amato di più: premiati (Zar Amir Ebrahimi, Park Chan-Wook,ecc) e… - GianlucaOdinson : Dune: capitolo due, Javier Bardem preannuncia un film sorprendente anche per chi ha letto i libri -