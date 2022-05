Gp Monaco, diluvio a Montecarlo: gara sospesa (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La direzione di gara del Gp di Monaco ha esposto la bandiera rossa non facendo partire la gara di Montecarlo a causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine sono tornate ai box. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La direzione didel Gp diha esposto la bandiera rossa non facendo partire ladia causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine sono tornate ai box. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySportF1 : ? DILUVIO TOTALE A MONTE CARLO ?? Bandiera rossa, partenza sospesa LIVE ? - PasquaMelania : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… - lovsickfeyre : RT @PaganoMattia: Diluvio clamoroso, mai visto una cosa del genere a Monaco. Pazzesco quello che succede quando c'è Charles in Pole a Monac… - itss_sarax : RT @PaganoMattia: Diluvio clamoroso, mai visto una cosa del genere a Monaco. Pazzesco quello che succede quando c'è Charles in Pole a Monac… - Teux_3 : Assurdo finalmente Leclerc ha la possibilità non solo di finire una gara a Monaco ma pure di vincerla e arriva il d… -

Alberto al volante con il figlio Jacques al fianco apre la gara. Charlène, star Prima del diluvio che ha poi imposto una sospensione della gara. Insomma Alberto ha presentato oggi ...rinata a nuova vita - una foto arrivata al Corriere la domenica di Pasqua dal Palais di Monaco - ... Quarant'anni fa moriva Gilles Villeneuve, il pilota icona della Ferrari ... Villeneuve coglie due successi di fila: a Monaco e in Spagna. In quest'ultima occasione è autore ... Gilles regala un'altro momento che passerà alla storia: partito undicesimo, sotto il diluvio, risale ... Corriere dello Sport Gp Monaco, diluvio a Montecarlo: gara sospesa (Adnkronos) – La direzione di gara del Gp di Monaco ha esposto la bandiera rossa non facendo partire la gara di Montecarlo a causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine ... F1, diluvio a Monaco: slitta il via alla gara MONTE CARLO - Il meteo è protagonista nel giorno della gara valida per il Gp di Monaco, settimo appuntamento del mondiale ... le poche gocce si sono trasformate in un vero e proprio diluvio, con una ... Prima delche ha poi imposto una sospensione della gara. Insomma Alberto ha presentato oggi ...rinata a nuova vita - una foto arrivata al Corriere la domenica di Pasqua dal Palais di- ...... Villeneuve coglie due successi di fila: ae in Spagna. In quest'ultima occasione è autore ... Gilles regala un'altro momento che passerà alla storia: partito undicesimo, sotto il, risale ... F1, diluvio a Monaco: slitta il via alla gara (Adnkronos) – La direzione di gara del Gp di Monaco ha esposto la bandiera rossa non facendo partire la gara di Montecarlo a causa della pioggia intensa che si è abbattuta sul Principato. Le macchine ...MONTE CARLO - Il meteo è protagonista nel giorno della gara valida per il Gp di Monaco, settimo appuntamento del mondiale ... le poche gocce si sono trasformate in un vero e proprio diluvio, con una ...