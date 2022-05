(Di domenica 29 maggio 2022) Il rischio crack del bonus facciate mette in pericolo il restyling di Partenope. I ponteggi sono ovunque, in città, per le ristrutturazioni di palazzi monumentali e non. Ma il 70% dei lavori...

Ecobonus, niente fondi: bloccato il restauro di sette edifici su dieci Il rischio crack del bonus facciate mette in pericolo il restyling di Partenope. I ponteggi sono ovunque, in città, per le ristrutturazioni di palazzi monumentali e non. Ma il 70% dei ...A partire da oggi, mercoledì 25 maggio 2022, è operativa la piattaforma telematica per ottenere gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Bonus auto e moto 2022: partono le prenotazioni.