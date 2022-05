Courtois: «Pallone d’Oro? Impossibile per un portiere» (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole dell’MVP della finale di Champions Thibaut Courtois è stato eletto MVP della finale tra Liverpool e Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni dopo il match. PRESTAZIONE – «E’ incredibile per me vincere la finale di Champions così. Per me non era importante essere protagonista, era importante vincere. Mi sono fatto trovare pronto, ho fatto una parata importante sullo 0-0 e una sull’1-0. Bella quella su Salah con la mano, ma anche quella col piede». Pallone d’Oro – «E’ Impossibile che lo vinca un portiere, a maggior ragione se gioca in squadra con Benzema. Posso arrivare lontano, ma è difficile vincere questo trofeo. Per me quello che conta è il fatto che quando sono tornato in spogliatoio tutti i miei compagni urlavano il mio nome. E questo vale più dei riconoscimenti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole dell’MVP della finale di Champions Thibautè stato eletto MVP della finale tra Liverpool e Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni dopo il match. PRESTAZIONE – «E’ incredibile per me vincere la finale di Champions così. Per me non era importante essere protagonista, era importante vincere. Mi sono fatto trovare pronto, ho fatto una parata importante sullo 0-0 e una sull’1-0. Bella quella su Salah con la mano, ma anche quella col piede».– «E’che lo vinca un, a maggior ragione se gioca in squadra con Benzema. Posso arrivare lontano, ma è difficile vincere questo trofeo. Per me quello che conta è il fatto che quando sono tornato in spogliatoio tutti i miei compagni urlavano il mio nome. E questo vale più dei riconoscimenti ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - Ettore31791256 : @AnMaino @Springforever5 @ClaudioZuliani Ieri è risultato chiarissimo che Ancelotti ha più culo di Allegri. Punto e… - sportli26181512 : Dalla 'porta' giusta della Storia: le mani di Courtois sulla Champions e sul Pallone d'Oro... di Benzema: Lo deve a… - BenderX90 : @dello__98 Questo gol lo prendi pure con courtois, ha sbagliato a fare quel passo, ma oggettivamente come lo prendi quel pallone? - _MDelon : Discorso un po' di parte essendo un ex portiere ma francamente non capisco perché i portieri non vengano quasi mai… -