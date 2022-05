(Di domenica 29 maggio 2022) Doveva essere una antipasto tranquillo del ppv Double Or Nothing, e invece la All Elite Wrestling ha dovuto vivere un sabato di tensione a causa di MJF. Il wrestler non si è presentato ad un meet & greet in cui era una delle maggiori attrazioni, suscitando grande amarezza nei fan che lo avrebbero visto giocare alle slot negli istanti. La compagnia ha sostituito Maxwell con altri colleghi. MJF in contrasto conSecondo quanto riporta Fightful, gli atteggiamenti di MJF sarebbero una conseguenza dei contrasti con. Il wrestler infatti vuole un adeguamento economico del suo attuale contratto, portando la paga da 150 mila dollari a 500 mila. Il presidente della AEW è disposto ad un adeguamento solo nel caso in cui il talento decidesse di rinnovare con la compagnia per altri due anni. MJF, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: MJF non ha partecipato ad un m&g, scontro con Tony Khan - - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Wardlow supera anche l'ultimo ostacolo, che pasticcio tra MJF e Shawn Spears - - TSOWrestling : Wardlow: 'Non sarei stato il bodygurard di MJF'. #TSOW // #TSOS // #AEW -

Zona Wrestling

Dopo una rivalità stellare, forse la migliore a oggi in tutta la giovane storia della, CM Punk è riuscito a prendersi la rivincita su, schienandolo dopo averlo colpito in pieno volto con il ...... e ferendolo nell'orgoglio ripescando la foto scattata anni fa quandoera ancora un bambino ...Women's Championship: Britt Baker (C) vs Thunder Rosa Britt Baker ha dominato in lungo e in largo ... AEW: MJF non ha partecipato ad un m&g, scontro con Tony Khan Doveva essere una antipasto tranquillo del ppv Double Or Nothing, e invece la All Elite Wrestling ha dovuto vivere un sabato di tensione a causa di MJF. Il wrestler non si è presentato ad un meet & gr ...Dopo averlo visto sparire dalle scene al fan fest con i fan, sembra essere stata messa in dubbio la presenza dell'atleta nel ppv della compagnia dei Khan ...