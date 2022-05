A Monaco vince Perez su Sainz | Leclerc chiude quarto

(Di domenica 29 maggio 2022) Vittoria di Sergiosu Red Bull davanti alla Ferrari di Carlose alla Red Bull di Max Verstappen. Soloil padrone di casa Charlesche, dopo esser partito dalla pole position (con partenza dietro la safety car), è finito fuori dal podio per colpa della strategia del box con un discutibile doppio pit-stop per montare gomme da asciutto che ha fatto infuriare il monegasco che si è visto sopravanzare sia dal compagno di squadra che dalle due Red Bull die Verstappen. Poi Russell, Norris, Alonso, Hamilton, Ocon e Bottas. Il tutto al termine di un Gp pazzesco la cui partenza è stata più volte rinviata per pioggia. Poi, quando tutto sembrava andare a vantaggio di Charlesil pasticcio ai box Ferrari che ha richiamato le due rosse per montare la gomma ...

ProiettiMauro : Le parole di #Binotto sono inaccettabili. Bene che capitino questi errori? Ci giochiamo un mondiale per imparare? P… - esserealice : @lechamilton La prossima gara andrà meglio, vedrete che la prossima gara andrà meglio, no ma dai la prossima andrà… - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: #F1, Gran Premio di #Monaco condizionato dalla pioggia. Vince Perez su Redbull. Secondo Sainz. Leclerc, quarto, accusa il suo t… - videomotorsIT : Formula 1, Gp di Monaco 2022: vince Perez. Classifica e calendario // - Adropof_Blue : il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, eppure una certezza c'è: charles a monaco non ci… -

... bandiere rosse e una partenza ritardata di oltre un'ora a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Sergio Perez su Red Bullallo scadere delle due ore un caotico Gran Premio di, ...Giro 65 -Perez, davanti a Sainz e Verstappen. Leclerc fuori dal podio Giro 44 - Perez, Sainz,... Approfondisci: F1 Gp2022: le strategie di garaMONTECARLO (Monaco)– Sergio Perez vince meritatamente il GP di Montecarlo, condizionato dalla pioggia, il messicano della Red Bull viene “premiato” dopo aver… lasciato strada domenica scorsa in Spagna ...epa09984524 Monaco's Formula One driver Charles Leclerc of Scuderia Ferrari takes a pitstop during the Formula One Grand Prix of Monaco at the Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco, 29 May 2022. EP ...