Temperature a maggio: nuovi record in Toscana. Ma arrivano i temporali: scatta l'allerta "gialla" (Di sabato 28 maggio 2022) Le piogge interesseranno prima le zone interne e poi quelle Appenniniche, dalla sera quelle settentrionali. I dettagli Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 28 maggio 2022) Le piogge interesseranno prima le zone interne e poi quelle Appenniniche, dalla sera quelle settentrionali. I dettagli

Advertising

AminelliVr : RT @Giulio_Firenze: Aggiornamento. Ancora 24-48 ore con temperature nella norma (ricordo a tutti che siamo a fine maggio e non a luglio in… - Mosange : RT @Giulio_Firenze: Aggiornamento. Ancora 24-48 ore con temperature nella norma (ricordo a tutti che siamo a fine maggio e non a luglio in… - TanThani : RT @Giulio_Firenze: Aggiornamento. Ancora 24-48 ore con temperature nella norma (ricordo a tutti che siamo a fine maggio e non a luglio in… - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: Aggiornamento. Ancora 24-48 ore con temperature nella norma (ricordo a tutti che siamo a fine maggio e non a luglio in… - MeteoMignanego : #MeteoMignanego #Previsione per Domani, Martedì 31 Maggio 2022: Nella notte cieli parzialmente nuvolosi lasceranno… -