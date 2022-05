Sequestra la compagna | la picchia e tenta di strangolarla | «Ti ammazzo!»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 maggio 2022) Una terribile storia, l’ennesima di violenze tra le mura domestiche, arriva oggi da Latina dove un giovane è finito in arresto con le accuse di sequestro di persona, lesioni personali eto omicidio. Il ragazzo ha infattito di ammazzare lae soltanto per puro caso la vicenda non si è conclusa con l’epilogo peggiori.to omicidio a Latina I fatti risalgono a otto giorni fa. Il giovane ha prima minacciato la donna di far uso di un taglierino, poi l’ha chiusa in casa contro la sua volontà. Quindi sono arrivate le botte, tanto da provocarle gravi lesioni. Infine, accecato da uno stato d’ira irrefrenabile, hato di soffocare la malcapitata a mani nude minacciando che l’avrebbe ammazzata. Donna in gravi condizioni in Ospedale La ragazza, una volta libera, è stata ricoverata in ...