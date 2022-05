Neonato abbandonato in una cesta a Catania: salvato dai carabinieri. 'Sta bene, aveva ancora il cordone ombelicale' (Di sabato 28 maggio 2022) Un Neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Uncon ilattaccato, avvolto in una coperta, è stato trovato daiin unain via Rametta a. Le sue condizioni di salute sono considerate buone ...

Advertising

repubblica : Germano è sano e ha appetito: via all'iter per l'adozione del neonato abbandonato in una cesta a Catania [di Natale… - fanpage : Un'ondata d'affetto tutta per il piccolo abbandonato e salvato dai carabinieri a Catania: sono tante le famiglie ch… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Neonato abbandonato in una cesta a Catania, salvato dai carabinieri #LaVitaInDiretta @s_buttafuoco - andreapalazzo2 : RT @vitaindiretta: Neonato abbandonato in una cesta a Catania, salvato dai carabinieri #LaVitaInDiretta @s_buttafuoco - gentecheaccende : Germano che è stato abbandonato in una cesta - -