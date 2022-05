Lo staff di Gianluca Vacchi lo difende con un video in cui tutti si schierano dalla sua parte (Di sabato 28 maggio 2022) Sarà stabilita in aula tutta la verità su questa vicenda, dopo le denunce che una ex dipendente di Gianluca Vacchi ha fatto all’imprenditore ma intanto, la notizia diffusa ieri da Repubblica, con gli audio in possesso della ex colf, è stata tra le più lette e discusse di giornata. Non a caso, alcuni degli attuali dipendendi di Vacchi, hanno deciso di fare un video nel quale spiegano che quello che è stato raccontato dalla donna che non lavora più nella villa in Sardegna dell’imprenditore, non corrisponde al vero. E’ un video di circa 6 minuti durante il quale il team, formato da una una decina di persone che lavorano presso la tenuta del “Dottor Vacchi e signora”, il GVLife staff spiega come si lavora davvero in casa. Stando a quello che raccontano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022) Sarà stabilita in aula tutta la verità su questa vicenda, dopo le denunce che una ex dipendente diha fatto all’imprenditore ma intanto, la notizia diffusa ieri da Repubblica, con gli audio in possesso della ex colf, è stata tra le più lette e discusse di giornata. Non a caso, alcuni degli attuali dipendendi di, hanno deciso di fare unnel quale spiegano che quello che è stato raccontatodonna che non lavora più nella villa in Sardegna dell’imprenditore, non corrisponde al vero. E’ undi circa 6 minuti durante il quale il team, formato da una una decina di persone che lavorano presso la tenuta del “Dottore signora”, il GVLifespiega come si lavora davvero in casa. Stando a quello che raccontano ...

