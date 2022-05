(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –dell’sulweb, in diverse città italiane Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. L’operazione costituisce l’epilogo della più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo delweb. Tra il materiale rilevato – consultato quasi quotidianamente e scaricato dagli utenti oggetto delle odierne perquisizioni – vi sonodidell’organizzazione terroristica stato islamico, raccolte della rivista ...

fisco24_info : Isis, le immagini di propaganda sul dark web - Video: (Adnkronos) - Blitz di polizia e carabinieri in tutta Italia…

Isis, le immagini di propaganda sul dark web - Video In diverse città italiane, Polizia di Stato e Carabinieri, hanno eseguito numerose perquisizioni per terrorismo internazionale ...La polizia e i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni in diverse città italiane, fra le quali Ragusa, Trapani e Caltanissetta, disposte dalla Procura distrettuale di Roma per associazione c ...