Il Real Madrid è campione d’Europa

(Di sabato 28 maggio 2022) In una finale segnata dai disordini e iniziata in ritardo, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto la Champions League per la 14ma volta

Vinicius è il match winner ma il migliore della finale di Parigi è Courtois: il portiere belga erige un muro invalicabile e ilvince la 14Coppa Campioni della sua storia, la seconda contro il Liverpool. Tra gli uomini di Klopp delude Luis Diaz. Carlo Ancelotti alza la sua quarta Champions da ...SAINT - DENIS (FRANCIA) - Per la 14ª volta nella sua storia ilvince la Champions League e si laurea campione d'Europa . Ancelotti è leggenda : nessun allenatore era mai riuscito ad alzare quattro Champions come ha fatto lui (2 con il Milan e 2 con i ...Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool allo Stade de France di Parigi nella finale di Champions League 2021/22. I Blancos trionfano a Saint Denis e conquistano per la quattordicesima la coppa dalle ...(Adnkronos) - Il Real Madrid batte il Liverpool per 1-0 nella finale di Champions League. I blancos di Carlo Ancelotti, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Il Real conquista ...