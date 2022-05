GP Italia MotoGP | Di Giannantonio in pole sulla Ducati del team Gresini

(Di sabato 28 maggio 2022) Dopo aver segnato solo unaprima in tutta la sua carriera, Diha portato la sua2021 dalla Q1 alla prima. Troviamo 3 pilotini su 3 motone avanti a tutti nel GP d’di. Dietro Ditroviamo Marco Bezzecchi e Luca Marini delVR46. I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: Fabio Quartararo inal GP di Indonesia: Oliveira su KTM vince in Indonesia, rimonta di Quartararo, GP delle Americhe: Enea Bastianini vince ed è una festa tutta ...

Lo ha detto Fabio Di Giannantonio al termine delle qualifiche del Gran Premio d'diin cui il rookie del team Gresini Racing in sella alla Ducati ha conquistato al Mugello la sua prima ...Queste le parole di Luca Marini al termine delle qualifiche del Gran Premio d'dial Mugello, nelle quali il pilota del team VR46 Racing in sella alla Ducati ha ottenuto la terza ...GP Italia Mugello Repsol Honda Team - Marc Marquez ha tenuto una conferenza stampa straordinaria dopo le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ottava tappa della MotoGP 2022 in programma domani sul cir ...(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 28 MAG - Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) ha conquistato la pole position del Gp d'Italia MotoGp al Mugello.