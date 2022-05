Giro d’Italia: sulla Marmolada vince l’azzurro Alessandro Covi (Di sabato 28 maggio 2022) Alessandro Covi vince in solitaria la 20esima tappa, l’ultima in linea, del Giro d’Italia 2022, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri. Jai Hindley è la nuova maglia rosa. L’australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della 20esima tappa, in prossimità dell’arrivo al Passo Fedaia, sfila il simbolo del comando all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa rosa. Domani 21esima e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km. “Questa è la maglia più bella del ciclismo, è un privilegio e un onore indossarla di nuovo su una strada così piena di difficoltà. È una sensazione incredibile”, ha detto Hindley aggiungendo: “Avevamo un programma e siamo rimasti su quello, la squadra ha fatto di tutto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022)in solitaria la 20esima tappa, l’ultima in linea, del2022, da Belluno alla-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri. Jai Hindley è la nuova maglia rosa. L’australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della 20esima tappa, in prossimità dell’arrivo al Passo Fedaia, sfila il simbolo del comando all’ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa rosa. Domani 21esima e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km. “Questa è la maglia più bella del ciclismo, è un privilegio e un onore indossarla di nuovo su una strada così piena di difficoltà. È una sensazione incredibile”, ha detto Hindley aggiungendo: “Avevamo un programma e siamo rimasti su quello, la squadra ha fatto di tutto ...

