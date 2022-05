F1: Monaco; alla Red Bull le libere 3, Perez il più veloce (Di sabato 28 maggio 2022) E' del messicano della Red Bull Sergio Perez il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Montecarlo, dopo che la Ferrari aveva dominato le sessioni di ieri con Charles Leclerc e Carlos ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) E' del messicano della RedSergioil miglior tempo nella terza sessione di provea Montecarlo, dopo che la Ferrari aveva dominato le sessioni di ieri con Charles Leclerc e Carlos ...

Advertising

avvelenato1970 : @mikelelomb Golovin, nel 2018 sembrava preso, andò al Monaco, e giù insulti alla dirigenza per non aver preso questo fenomeno planetario. - reilachii : Il volo sul cordolo di Stroll sì Vettel che si becca Sainz in cima alla salita cieca no A Monaco amano lanciare i… - mizi_penny : Mi viene la colite a vedere Leclerc a Monaco, non fa bene alla salute. #MonacoGP - Kaiser_Gu : RT @PierpaV: @DanieleZindato Ignoranza poiché si ignora lo sforzo, la difficoltà e la bravura alla guida che richiede un circuito come Mona… - P300it : Via alla terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Monaco! #F1 #MonacoGP -